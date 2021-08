Zara Rutherford, 19 ans, va se lancer le défi complètement fou de réaliser un tour du monde en ULM. En cas de succès, elle fera son entrée au Guinness Book en devenant la plus jeune pilote du monde à réussir cet exploit.

Le départ de son périple sera donné à Courtrai le 11 août. Elle s’élancera ensuite vers l’ouest en survolant le

Groenland, l’Amérique du Sud, avant de remonter vers l’Alaska, la Russie, l’Indonésie, et de repiquer ensuite vers l’Europe.

Un défi ambitieux, mais, à même pas 20 ans, la jeune femme a déjà emmagasiné de l’expérience. “Mes parents sont pilotes et j’ai déjà eu l’occasion de les accompagner dans de nombreux vols. Je me souviens bien de mon premier vol quand j’avais 6 ans. Nous avions survolé le sud de l’Afrique, et notamment la Namibie. J’ai aimé faire escale dans ce superbe pays en rencontrant les locaux, une nature et des animaux incroyables. Depuis lors, j’ai toujours secrètement rêvé de faire un tour du monde, mais cela me semblait inabordable, trop cher et trop dangereux”, explique-t-elle.