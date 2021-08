Zara Rutherford, 19 ans, va se lancer le défi complètement fou de réaliser un tour du monde en ULM. En cas de succès, elle fera son entrée au Guinness Book en devenant la plus jeune pilote du monde à réussir cet exploit.

Le départ de son périple sera donné à Courtrai le 11 août. Elle s’élancera ensuite vers l’ouest en survolant le Groenland, l’Amérique du Sud, avant de remonter vers l’Alaska, la Russie, l’Indonésie, et de repiquer ensuite vers l’Europe.

Un défi ambitieux, mais, à même pas 20 ans, la jeune femme a déjà emmagasiné de l’expérience. "Mes parents sont pilotes et j’ai déjà eu l’occasion de les accompagner dans de nombreux vols. Je me souviens bien de mon premier vol quand j’avais 6 ans. Nous avions survolé le sud de l’Afrique, et notamment la Namibie. J’ai aimé faire escale dans ce superbe pays en rencontrant les locaux, une nature et des animaux incroyables. Depuis lors, j’ai toujours secrètement rêvé de faire un tour du monde, mais cela me semblait inabordable, trop cher et trop dangereux", explique-t-elle.

© D.R.

Zara a grandi à Bruxelles. Elle est ensuite partie à l’âge de 14 ans étudier dans un pensionnat à Winchester, au Royaume-Uni. C’est là qu’elle a travaillé pour décrocher son permis. Depuis lors, elle a cumulé 150 heures de vol en solo. Elle vient de terminer ses secondaires et a pris une année sabbatique avant de commencer des études universitaires. C’était donc le moment idéal pour elle de réaliser son rêve. "J’ai tout financé moi-même, j’ai revendu ma voiture et décroché des sponsors, même si j’en recherche encore. Je vais donc m’élancer dans ce tour du monde avec un ULM Shark, le plus rapide du monde. Il peut atteindre 300 km/h ", précise celle qui rêve, plus tard, de devenir astronaute.

Concrètement, Zara compte voler environ trois heures par jour, en fonction des conditions météorologiques, et partir à la découverte des cultures locales. "Hors de question pour moi de rester dans des hôtels. Je compte rencontrer des familles sur place pour m’héberger. L’idée est également d’aller à la rencontre des enfants dans des écoles pour leur faire connaître mon projet et, qui sait, susciter des vocations. Ils auront l’occasion de découvrir mon ULM de l’intérieur. J’aimerais également convaincre les filles pour leur montrer que rien n’est impossible."



© D.R.

Sa principale crainte : se retrouver en difficulté dans des zones inhabitées, comme au Groenland ou en Russie. "En cas de panne ou de problème technique, cela sera problématique car on ne retrouve aucune population endéans les 200 km dans certains territoires. Heureusement, mon ULM est équipé d’un tracker et d’un téléphone satellite me permettant d’être joignable 24 h/24".