À l’approche de la réouverture des salons de coiffure, annoncée par le Comité de concertation de vendredi dernier, les coiffeurs s’activent.

Sébastien, propriétaire d’un salon de 70 mètres carrés à Ixelles, commence déjà à organiser les lieux pour accueillir les clients dans les règles. " On va travailler avec six sièges sur dix et un bac sur trois, et avec trois coiffeurs sur six. En gros, je perds 40 % de mon salon ", analyse le coiffeur.

Les conditions de réouverture, imposées par les autorités fédérales, impliquent également de respecter un protocole ultrastrict. Dix mètres carrés par client, désinfection des sièges et du matériel après chaque soin, renouvellement total de l’air… tout un programme...