Pour l’instant, c’est du 200 à l’heure ", sourit Caroline alors qu’Eloïse, 3 semaines, gigote gentiment dans ses bras. Une petite troisième pour ce couple d’Etterbeekois qui a déjà deux enfants, Roxane, 6 ans ½ et Corentin, 4 ans. Un changement évidemment dans la vie familiale mais qui "finalement est moins violent que de passer d’un à deux enfants : on sait déjà comment ça marche, les deux grands font "un" et il y a en a toujours deux à gérer en quelque sorte", raconte, pragmatique la maman de 35 ans.