Les yeux écarquillés lancent des appels à l’aide vers le collègue occupé ailleurs. La raison : des clients sans masque. S’il est obligatoire dans les lieux publics clos, quelques rares personnes arrivent à visage découvert. Le faire remarquer ou ne pas broncher ?

Le personnel du parc aquatique d’Aqualibi, à Wavre, ne sait pas sur quel pied danser.

Après un long cheminement intérieur, visible sur les tempes, les clients sont finalement invités à entrer. Le constat est un peu le même partout dans le parc.

"Les vestiaires sont désinfectés après le passage de chaque personne. Vous pouvez prendre cette cabine, ne vous en faites pas", affirme, après plusieurs hésitations, l’un des trois membres du staff en charge des vestiaires.

Réunis autour d’une table, où sont mis en évidence le spray désinfectant et l’essuie-tout, la conversation porte plus sur les vacances que sur le bon nettoyage de la cabine 68. Sur place, nous n’avons vu aucune cabine être nettoyée, même de façon infime, et le spray n’a pas bougé d’un centimètre.

Petit passage aux toilettes où le ménage est impeccable et, chez les hommes, un urinoir sur deux est condamné. Alors que l’odeur du chlore commence à imprégner les narines et les rires commencent à surgir, la douche est le dernier passage avant la baignade. Si le principe de précaution prévaut aux toilettes, ce n’est pas le cas aux douches. Toutes utilisables, toutes utilisées, sans qu’un mètre ne les sépare. Seul un panneau, affiché discrètement sur le mur d’en face, demande à ne pas y rester trop longtemps pour éviter les croisements, chose loin d’être évidente. Mais le Graal s’offre enfin au visiteur.

(...)