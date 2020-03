Contrairement à ce que les stéréotypes nous disent, cuisiner à la maison est aussi une affaire d’homme. Un bon pas en avant.

Ce 8 mars, ce sera la Journée internationale des droits de la femme. L’occasion de les mettre à l’honneur et de leur rendre hommage, par exemple en leur concoctant un bon petit plat. Les idées reçues laissent d’ailleurs penser que les hommes ne sont que rarement aux fourneaux.

Pourtant, une enquête réalisée par Hello Fresh indique que la réalité est tout autre dans les ménages belges. En fait, 45 % des hommes déclarent cuisiner plus souvent que leur compagne à la maison. Un chiffre étonnant qui place d’ailleurs la Belgique comme un pays à suivre au niveau européen. " Les femmes de notre pays peuvent se réjouir : en Belgique, les hommes enfilent donc plus souvent leur tablier de cuisine que dans les pays voisins, les Pays-Bas (44 %) et l’Allemagne (42 %) , précise Hello Fresh. Dans de nombreuses familles, la répartition des rôles a clairement évolué : les partenaires se partagent régulièrement la cuisine. 51 % des personnes interrogées déclarent toutefois que la maîtresse de maison est aussi le plus souvent la cheffe en cuisine. "

Et les hommes sont plus que des cuisiniers occasionnels. 44,1 % des hommes interrogés cuisinent 1 à 4 fois par semaine, pour 32,5 % de femmes. Lorsqu’un repas est préparé presque quotidiennement à la maison, ce sont alors les femmes qui gardent l’initiative. 63,3 % des femmes indiquent cuisiner 5 à 7 fois par semaine. Avec 43,9 %, les hommes ne se débrouillent néanmoins pas trop mal.

Des chiffres qui vont dans le bon sens et qui poussent à décoller cette étiquette de femme au foyer et de fée du logis.

Les hommes prennent ce rôle à cœur, et on peut espérer voir les chiffres s’améliorer encore puisque 90 % des hommes interrogés déclarent savoir faire la cuisine. Et ils sont beaucoup à aimer le faire, puisque 79 % des répondants disent apprécier cuisiner, ce qui est tout même un peu moins que les femmes (84 %).

Enfin, tous les Belges ne sont pas égaux dans le domaine. " La différence entre les femmes qui cuisinent à la maison 7 fois par semaine et les hommes est plus faible en Flandre (27 % contre 20 %) qu’en Wallonie (36 % contre 17 %) " , indique Hello Fresh.

Allez, encore un petit effort, Messieurs !