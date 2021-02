Lumière blanche assurée par une flopée de néons, annonces incessantes crachées par des haut-parleurs invisibles, voyageurs chargés et pressés. Pas de doute, on est bien dans une gare. Ce soir-là dans le hall principal de la gare du Midi à Bruxelles, plusieurs sans-abri sont venus se protéger de la vague de froid qui touche la Belgique ces derniers jours. “Normalement je passe la nuit juste là, devant les portes”, désigne du bras Lhoussain, seul et à la rue depuis quatre mois. Il a fait d’un coin de l’entrée de la gare son “QG”. Et de l’extérieur à l’intérieur, les quelques degrés de différence se font ressentir, surtout quand le thermomètre affiche 7 degrés en dessous de zéro.