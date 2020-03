Le quotidien de la plupart des Belges est à l'arrêt depuis plusieurs jours maintenant. Mais certains événements peuvent encore se tenir en très petit comité, comme les mariages.

Et sur Facebook, les citoyens confinés ont pris l'habitude de se serrer les coudes. C'est notamment le cas sur "Premier apéro du confinement", ce groupe créé par le Liégeois Thierry Grumiaux. Si le but premier de ce rassemblement en ligne était de prendre part à un apéro virtuel géant, certains membres publient aussi leurs astuces pour passer le temps et des images de leur vie en cette période spéciale.

Audrey, une des membres, a d'ailleurs tenu à partager un événement spécial. Elle s'est mariée ce samedi, sans ses proches. Seuls les témoins des mariés étaient présents à la commune, dans le respect des distances de sécurité de rigueur en cette période. "Nous avons fais une vidéo conférence avec nos parents qui sont coincés en France et a l'hopital", explique la jeune femme dans son post Facebook, avant d'inviter chaque internaute à prendre l'apéro (toujours virtuellement, évidemment) à sa santé et celle de son mari. "Nous prenons l'apéro nous deux et nous pensons fort à nos proches mais également à toutes ces personnes qui respectent le confinement!", a écrit Audrey.

Et sur les 9.000 personnes qui ont déjà liké la publication, il ne fait aucun doute que la plupart n'a pas hésité à lever son verre aux jeunes mariés.