Le 18 mai, de nombreux parents refuseront d’envoyer leur enfant à l’école. Et certains établissements ne sont pas certains d’ouvrir.

Dans deux semaines, les élèves de 6e primaire retourneront à l’école. Mais, en attendant, les directeurs des établissements se grattent la tête pour trouver des solutions et s’organiser. Ces derniers jours, ils ont d’abord analysé attentivement la circulaire de la ministre de l’Éducation Caroline Désir (PS).

Des critiques et désaccords ont rapidement fusé de part et d’autre. Si la plupart des écoles rouvriront dès le 18 mai (pour la 6e primaire) sans rechigner, d’autres ont décidé d’imposer des conditions plus strictes que celles demandées afin de garantir la sécurité de chacun.

L’école libre de la Sainte-Union, à Solre-sur-Sambre (Erquelinnes), en fait partie. "Comme toutes les écoles, nous attendons le feu vert de la conseillère en prévention", débute le directeur, Nicolas Miroux. "Mais, parallèlement à cet avis officiel, nous avons pris la décision de consulter d’autres professionnels car nous ne pouvons pas juger par nous-mêmes."

(...)