Les étudiants en blocus n’ont pas toujours envie d’être seuls pour étudier ou enfermés dans leur chambre, surtout s’il y fait bien chaud ! Il existe de plus en plus de solutions pour optimiser ses révisions. Outre les bibliothèques (Mont des Arts, Muntpunt à Bruxelles, Chiroux à Liège) où le silence est d’or, petit tour des possibilités à Bruxelles et en Wallonie.

Les universités

À Bruxelles, les bibliothèques de l’ULB mettent à disposition de nombreux lieux et équipements pour travailler en août. Il y a plus de 3 000 places de travail et d’étude. Pour ceux qui révisent en groupe, des salles sont spécialement ouvertes. Enfin, l’ULB prévoit des horaires d’ouverture élargis (jusque 22 h) en session dans les Bibliothèques des sciences humaines et des sciences de la santé. Ouvert aux étudiants de l’ULB et de l’UCL.

L’ULiège s’ouvre aussi à ses étudiants en été. Pour les élèves extérieurs, il existe quelques salles d’étude du Pôle académique Liège-Luxembourg.

Le plus : à l’ULB, on peut suivre le nombre de places en temps réel sur bib.ulb.be.

Les abbayes

À Maredsous, c’est le père Ignace qui gère les étudiants souhaitant venir étudier dans le calme grandiose de l’abbaye. "Je me suis limité à 15 étudiants. Il y a encore de la place après le 12 août", détaille le religieux. Pour 33 €/j, l’étudiant aura une chambre en pension complète, la possibilité d’utiliser les salles de réunion hors occupation de groupes.

Au monastère Saint-Remacle à Wavreumont, 10 places sont ouvertes aux étudiants. Le mieux est de prendre contact directement avec l’abbaye la plus proche de chez vous…

Le plus : le silence de la communauté et les pauses au grand air dans ces très beaux cadres.

Les espaces de coworking

Durant tout le mois d’août, Regus et Spaces s’ouvrent aux étudiants sur présentation de leur carte. 36 lieux avec le café, le thé, l’eau, le wi-fi et l’airco à disposition gratuitement. Et ce, tous les jours de la semaine entre 9 h et 17 h. Une offre valable tant que des postes sont disponibles.

Le plus : on est dans une ambiance de travail positive et dans un beau cadre. Et si l’on travaille à plusieurs, cela permet de mieux se concentrer.

Les hôtels

L’an passé, le Martin’s Louvain-la-Neuve avait ouvert ses portes aux étudiants qui avaient trop chaud pour étudier la première sess. Succès total. L’hôtel du groupe John Martin réitère son offre et met à profit ses salles de séminaire, tout confort et fraîcheur en plus ! Il suffit de se présenter à la réception. La limite : le nombre de places.

Le plus : on peut se détendre au spa de l’hôtel avec piscine et thermes (mais c’est payant, 35 € pour la journée).

Les cafés à la minute

Pour ne pas avoir à consommer régulièrement, des cafés ont mis en place un payement à la minute avec wi-fi gratuit et même des salles de réunion comme à l’Office Café à Liège. À Bruxelles, la Récré (Ixelles) fonctionne sur le même principe. À noter aussi le vaste Workshop Café, avenue Louise à Bruxelles, avec des prises partout.

Le plus : à la Récré, imprimante, scanner, vidéoprojecteur sont à dispo.

La Student Academy

Si l’on veut employer les grands moyens, cette société propose des blocus assisté à 450 €/sem. et 180 €/w-e.

À Bruxelles, Liège, Louvain-la-Neuve.