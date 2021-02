À l’arrêt total, les propriétaires présentent des études favorables à une réouverture.

Si les coiffeurs et bientôt les esthéticiennes et les tatoueurs ont la chance de retrouver le chemin du boulot, les secteurs toujours à l’arrêt crient famine. Les SOS se succèdent. L’Horeca, les salles de sports, la culture mais aussi le monde des thermes et du wellness.

"Nous nous sentons totalement abandonnés, affirme Etienne Van der Zijpen, patron des Thermes de Boetfort et de Grimbergen. Considéré comme un secteur non essentiel, nous n’avons jusqu’à présent aucune perspective de réouverture."