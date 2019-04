Quand j’avais 14 ans, j’ai pris mon courage à deux mains et j’ai enfin dit à quelques personnes qu’il y avait maldonne sur le genre qu’on m’avait assigné. Que j’étais un garçon", témoigne Louis, 30 ans. Mais à l’époque ses parents prennent ses propos pour de la confusion et même la psychologue du centre PMS ne parvient pas à l’aider dans la reconnaissance de son identité. Il attendra 12 ans avant d’oser en reparler à quiconque. C’est pour combler ce manque de lieux d’écoute et briser le tabou de la transidentité chez les jeunes que l’association "Transkids" est née.

L’adjectif transgenre est rarement associé à l’enfance. Pourtant, "déjà vers 3-4-5 ans, les enfants sont capables d’exprimer leur identité de genre, y compris lorsque (...)