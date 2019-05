Le touriste qui fréquente la Côte est aujourd’hui plus jeune et plus dépensier.

On se souvient encore de cette caricature peu amène, dégainée par Léopold Lippens, le bourgmestre de la commune très huppée de Knokke, qui avait interdit le frigobox sur ses plages, jugeant qu’il s’agissait de l’attirail parfait du plouc et qu’il ne cadrait donc pas avec le standing de sa station balnéaire.

L’été, mais aussi tout au long de l’année, la Côte belge fait plus que jamais le plein. Les milliers de touristes qui y affluent sont cependant loin de se trimballer avec un frigobox, comme en atteste une enquête menée par Westtoer pour déterminer le profil et les habitudes des touristes sur notre littoral.

(...)