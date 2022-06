À quelques jours du début des examens dans les écoles secondaires, la Fapeo ne cache pas son inquiétude pour les nombreux élèves qui subissent encore les effets de la crise du coronavirus. Même si le virus semble désormais loin derrière nous, ses effets se font encore bien sentir sur les jeunes les plus fragilisés par ces deux ans de profonds bouleversements.

"Tous les acteurs ont alerté sur l’état de détresse et le niveau de décrochage observé dans les écoles. On ne sait plus quoi dire ni quoi faire pour faire prendre conscience de l’ampleur des dégâts. Tout ce qu’on peut faire, c’est attendre de voir ce que va donner cette session d’examens mais nous ne sommes pas optimistes", alerte Véronique de Thiers, responsable de l’antenne bruxelloise de la Fapeo (Fédération des associations de parents de l’enseignement officiel). "On pense que tout va bien, que le virus a disparu et que ses effets néfastes se sont évaporés, mais les dégâts sont encore bien présents et ils sont considérables. Et c’est à ce moment précis de l’année que ça se marque le plus. Or, cette année, contrairement aux deux précédentes, les écoles n’ont reçu aucune consigne concernant les examens. La seule chose qui a été demandée aux établissements, c’est de se concentrer sur les essentiels, mais pour le reste, c’est comme si tout allait bien", poursuit-elle.