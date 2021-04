On se souvient tous de la météo du confinement du printemps 2020. Face à une situation inédite, on avait au moins eu la chance d’avoir de la douceur et une pluie presque inexistante durant le mois d’avril. De quoi mettre du baume et cœur et garder le moral dans une période compliquée. Un an plus tard, c’est comme si la météo nous renvoyait à nos états d’âme. On pensait revivre un beau printemps avec quelques très belles journées fin février et fin mars. Depuis lors, la fraîcheur a pris la main, avec même quelques jours de neige il y a deux semaines.

Et quand l’actualité nous renvoie sans cesse à l’ouverture des terrasses des restaurants pour le 8 mai, force est de constater que la météo fait naître beaucoup d’inquiétudes. Le point sur un printemps bien timide avec Pascal Mormal, météorologue à l’IRM.

(...)