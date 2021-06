Selon Inforjeunes, la Fapeo, la Ligue des droits de l’enfant et le Comité des élèves francophones, la Fédération Wallonie-Bruxelles et une partie de ses écoles ont encore du travail à fournir si elles veulent pouvoir passer au niveau supérieur.

Dans leur viseur des associations, non pas l’attitude la ministre de l’Éducation Caroline Désir mais plutôt celle de certains établissements lors de la reprise en présentiel du 10 mai. Les associations leur reprochent en effet de ne pas avoir suffisamment tenu compte des incitations à la bienveillance et d’avoir accentué la discrimination envers les élèves les plus précarisés en décidant de consacrer le temps restant avant l’été à l’organisation d’examens et d’évaluations.