Le Code wallon du bien-être animal prévoit de lourdes sanctions, qui ne sont pas souvent appliquées.

Lundi soir, deux individus ont tenté de forcer la grille de la SPA de Charleroi pour introduire un chien dans l’enceinte du refuge, en dehors des heures d’ouverture.

Après avoir tenté sans succès de faire passer la pauvre bête entre deux barreaux de la grille, ils sont parvenus à pousser l’animal par-dessous avant de lui adresser un mot d’adieu plutôt expéditif. Pas de chance pour les deux hommes, une caméra de surveillance a enregistré toute la scène et les images ont fait le tour des réseaux sociaux.

Le chien n’a, semble-t-il, pas été blessé pendant la manœuvre. Il sera bientôt placé à l’adoption. Le refuge a pris contact avec les autorités carolos, qui ont aussitôt ouvert une enquête.

Nous ne pouvons pas affirmer à ce stade que les deux individus qui apparaissent sur la vidéo sont les propriétaires de l’animal, auquel cas il s’agirait sans conteste d’un abandon, qui constitue une infraction punissable par la loi.

"Abandonner un animal en le laissant sur la voie publique, en rue ou dans un bois par exemple, est totalement interdit. Il est très important de faire la distinction entre un abandon pur et simple sur la voie publique et la cession d’un animal dans un refuge, qui est autorisée et même recommandée si une personne n’a plus la possibilité de s’occuper de son animal", explique Sarah Bodart, porte-parole de l’Union wallonne pour la protection animale.

Si la cession d’un animal à un refuge agréé est légale, il faut toutefois savoir que la démarche est payante. Il faut en effet compter environ 30 euros pour la prise en charge. Le propriétaire de l’animal devra aussi s’acquitter de frais supplémentaires si l’animal n’est pas en règle au niveau de ses vaccins, de son passeport et de sa puce électronique.

Le Code wallon du bien-être animal prévoit de lourdes sanctions en cas d’abandon illégal : une peine d’emprisonnement pouvant aller de huit jours à trois ans ainsi qu’une amende pouvant aller jusqu’à 1 million d’euros. Dans la pratique, la majorité des abandons ne sont cependant pas poursuivis. "C’est malheureux mais ça n’arrive presque jamais. Bien souvent les animaux abandonnés ne sont pas pucés, il est donc difficile de retrouver leur maître", regrette Sarah Bodart.