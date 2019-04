Les écrans ont considérablement envahi notre quotidien. Ordinateurs, télévisions, téléphones portables… En moyenne, on estime qu’une famille compte six écrans à la maison.Et si on parle souvent du danger de laisser des enfants devant les écrans, on oublie parfois qu’être accroché à son smartphone en tant que parent n’est pas sans impact sur le développement des plus jeunes., met en lumière Emmanuel de Becker, psychiatre pour enfants et adolescents, chef de service aux cliniques universitaires Saint-Luc à Bruxelles.(...)