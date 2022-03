Ce matin, un pompier a perdu la vie dans un incendie sur le chantier de l'ancien Sheraton à Rogier. Quelques jours avant cela, un ouvrier faisait une chute mortelle du 30ème étage de ce même chantier. Ces deux décès pointent vers un même problème du secteur de la construction.

Le premier substitut et porte-parole de l’auditorat du travail, Fabrizio Antioco, dénonce le comportement, qu’il qualifie d’irresponsable, de certaines sociétés du secteur de la construction. Depuis le jour du drame, le 7 mars dernier, l’échafaudage est sous scellés et pas question de lever l’interdiction d’y travailler tant que la sécurité des ouvriers n’est pas garantie. " Les premiers éléments de l’enquête indiquent que cet échafaudage posait problème et le 30e étage restera sous scellés le temps nécessaire. Tant qu’on n’obtient pas de garanties quant à la sécurité des ouvriers, la situation ne changera pas ", insiste le magistrat, qui déplore une multiplication des accidents graves sur le lieu du travail. " Ce qui est interpellant et inquiétant, c’est que, malgré les contrôles réalisés, ces accidents sont réguliers et auraient souvent pu être évités ", dénonce Fabrizio Antioco.

(...)