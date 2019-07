Un nouvel accident impliquant un camion-tampon s’est produit ce mercredi matin.

On a besoin de travaux routiers pour entretenir nos autoroutes. Cela ne fait aucun doute. Pourtant, mettre en place un chantier autour des voitures passant à une vitesse de 120 km/h n’est pas une sinécure.

Afin de protéger le chantier et les ouvriers qui y travaillent, on installe un camion-tampon pour absorber l’impact d’une collision par l’arrière, protégeant les ouvriers travaillant en avant. Mercredi matin, un nouvel accident impliquant un poids lourd et un camion-tampon s’est produit sur l’E411.

Comment l'expliquer? Tentative de réponse avec Stef Willems, porte-parole de Vias, l’institut de sécurité routière belge.

(...)