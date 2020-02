Les activistes belges pour le climat Anuna De Wever et Adélaïde Charlier commenceront d'ici quelques mois un stage à temps partiel auprès du groupe des Verts au parlement européen. Elles ne prendront pour autant aucune carte de parti, assure Anuna De Wever.

L'initiative de ce stage provient des jeunes femmes elles-mêmes. "Après la COP (la Conférence mondiale pour le climat, ndlr), il est apparu que l'Europe allait prendre le leadership dans la crise climatique. Nous avons fait un tour de table pour voir s'il y avait des possibilités", poursuit Anuna De Wever. "Pour le mouvement Youth for Climate, il s'agit d'une opportunité. Nous voulons mettre plus de pression. Nous nous rapprochons ainsi de ceux qui décident".

Au sein de Youth for Climate, les deux jeunes femmes prendront du recul. "Comme chacun sait, Youth for Climate est un mouvement politiquement neutre. Afin de garantir cela, nous allons faire un pas de côté", expliquent-t-elles dans un communiqué sur Twitter. "Nous resterons néanmoins actives au sein du mouvement et continuerons à tout faire pour garder la pression sur les politiques".

Kyra Gantois: "On gâche tout"

Une chose est sûre, cette annonce ne va pas apaiser les tensions au sein des fondatrices du mouvement "Youth for Climate". Kyra Gantois, qui a récemment fait un pas de côté, n'a pas tardé à réagir via les réseaux sociaux. "Et voilà... C'est vraiment dommage... Revendiquer sa couleur... Nous avons lancé Youth for Climate comme un mouvement neutre pour et par les jeunes. Et maintenant on gâche tout. C'est bien beau de dire que c'est une belle opportunité, mais désormais toutes les promesses se sont envolées... Je suis contente d'avoir pris mes distances."