À l’instar de Greta Thunberg, son modèle absolu, Adélaïde Charlier est devenue le visage de la mobilisation des jeunes pour le climat pour la Belgique francophone. La jeune étudiante nous a rencontrés à Namur, sa ville natale, pour évoquer une première année universitaire marquée par le coronavirus et son combat contre le réchauffement climatique.

Comment s’est passée cette première année à l’université en mode covid ?

"Devoir rester dans une chambre devant mes cours était assez déprimant par moments. Je me suis parfois sentie comme dans une boîte. J’ai eu l’impression, comme beaucoup de jeunes, d’être inutile pour la société et c’est un sentiment très dangereux car il nuit à la volonté de s’engager. En plus, avec la crise, le réchauffement climatique est passé au second plan dans l’actualité. Le Covid a pris toute la place."