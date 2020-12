Depuis le premier confinement, le nombre de Belges qui en achète ou en adopte un a fortement augmenté.

Y aurait-il un lien entre la crise sanitaire que nous traversons – et les deux confinements y afférents – et le nombre d’adoptions de chiens dans notre pays ? Oui, si l’on en croit les chiffres d’enregistrements du SPW Bien-être animal qui, après une baisse début 2020 (par rapport à la même période de 2019) remontent en flèche dès le mois d’avril. Oui encore si l’on se fie à ceux avancés par Pierre Moens, créateur de la plateforme Tipaw, qui met en relation les particuliers désireux d’acheter ou d’adopter un animal et les éleveurs, les refuges et les vétérinaires. “Le trafic sur notre site a augmenté de 100 %”, explique le jeune entrepreneur dont la start up est soutenue par Sambrinvest. “Quant au nombre d’inscriptions, il a grimpé de 300 %.”