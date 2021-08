Avec un réseau dans plusieurs pays, Crowdfarming promeut une agriculture raisonnée.

À travers l’Europe, des centaines d’arbres ont été adoptés par des particuliers. Le concept est proposé par la plateforme Crowdfarming. Sur leur site, ils proposent à l’adoption avocatier, manguier, grenadier ou encore pommier. Si vous en adoptez un, vous recevez en contrepartie une caisse des fruits de votre arbre à domicile et vous pouvez aller visiter la parcelle où il se trouve.

Le concept a vu le jour en 2018 en Espagne, s’engouffrant dans la veine de l’agriculture raisonnée et d’une alimentation plus saine. Depuis, les nouveaux adeptes fleurissent à travers l’Europe, tant du côté des consommateurs que des producteurs. Clémence et Sylvain Bergerand ont fait partie des premiers agriculteurs inscrits à la plateforme. En trois ans, ces producteurs de noix ont vu leur nombre d’adoptions grandir, " la première année, nous avons dû envoyer dans les 500 colis. Cette année, nous devrions en envoyer 2 000 ! La vente en direct est aussi plus intéressante pour nous financièrement, on peut prévoir la récolte. Le fait de passer par Crowdfarming m’a permis de travailler avec mon mari. Nous avons donc pu développer notre offre. Aujourd’hui nous proposons des noix, mais aussi de l’huile de noix et nous venons de rajouter des pommes de terre " , explique l’agricultrice...