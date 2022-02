Le Royal IV Brussels est l’une des "victimes" de Jartazi. Une commande de 22 696 € n’a pas été livrée.

Les dirigeants du Royal IV Brussels sont aussi furieux que déçus pour leurs nombreux jeunes : le club, évoluant dans l’antichambre de la première division belge de basket, devra sans doute faire une croix sur une somme, non négligeable, de 22 696 €. Un montant investi, fin août, dans l’achat de nouveau matériel pour l’ensemble des 350 membres du club : nouveaux maillots et shorts, nouveaux sacs, nouvelles chasubles d’entraînement… "C’est une promesse que l’on tient chaque année, confie Mohamed Zarzouri, le président du club. Une partie des cotisations est consacrée à l’achat, pour l’ensemble des joueurs, de nouveau matériel. La commande est passée, chez Jartazi, à la fin août. Nous n’avons reçu que les sacs et vestes d’entraînement."