La Une glaçante de Libération mettait ce mardi en avant 8 victimes de PPDA qui affirment à visage découvert pour 7 d’entre elles avoir subi viol, agression sexuelle ou harcèlement sexuel de la part du présentateur vedette de TF1.

Virginie Thunus est psychologue spécialisée en thérapie du changement. Dans son cabinet, elle reçoit des patients cassés, des patientes brisées qui ont souvent vécu une violence masculine cinglante et qui en gardent une douleur et une culpabilité qui les empêchent de vivre. La psychologue expérimentée en connaît un rayon sur les hommes et femmes de pouvoir, leur emprise sur des proies considérées comme plus faibles… Elle nous décrypte ce sentiment de toute-puissance qui peut exploser dans la prédation sexuelle. "La demande de pouvoir et de puissance vient de toute façon d’une faille narcissique. Pour vivre avec, chaque individu met en place un mécanisme de défense : soit on subit, soit on attaque. Bien sûr ce n’est pas pour ça que c’est acceptable, entendons-nous."

(...)