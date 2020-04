Les personnes souffrant d’obésité auraient plus de risques de développer une forme grave du Covid-19.

C’est une donnée désormais connue : celle qui représente le profil type de la personne hospitalisée à cause du coronavirus en Belgique. En effet, dans son rapport épidémiologique hebdomadaire, l’institut belge de santé Sciensano a délivré des informations cliniques cruciales rapportées par les hôpitaux belges.

Concernant l’âge, Sciensano constate une plus grande proportion de personnes plus âgées, la moitié des patients hospitalisés avaient plus de 68 ans, dans une population âgée de 0 et 104 ans.

Concernant la distribution par sexe, l’institut distingue une proportion plus grande d’hommes que de femmes.

(...)