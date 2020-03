Les professionnels rappellent que, comme l’Horeca, le tourisme est durement touché.

On a beaucoup parlé du secteur de l’Horeca et de tous les petits commerçants qui vont souffrir mais un autre secteur est très durement touché par cette crise, celui du tourisme. Certains rappellent d’ailleurs que cela fait plus d’un mois que les annulations sont plus nombreuses que les réservations et que les clients sont nombreux à paniquer.

Ce week-end en Belgique, les annonces se sont succédé, entre fermeture d’espaces aériens et autres mises en quarantaine.

Le tour-opérateur Sunweb a annoncé samedi soir l’annulation, jusqu’au 31 mars - et jusqu’au 17 avril pour la Turquie, de l’ensemble de ses voyages en avion et à la montagne. "Nous informons actuellement tous les clients concernés par e-mail, SMS et téléphone que nous devons annuler leurs vacances. Tous nos clients concernés recevront la valeur exacte de leur séjour en bon d’achat pour leurs prochaines vacances pouvant être prises entre le 1er mai 2020 et le 1er mai 2021 vers la destination de leur choix. Cette mesure s’applique pour les séjours au soleil et aux sports d’hiver", précise la société.

Les vacanciers qui sont déjà partis, eux, seront rapatriés. "Nous sommes en consultation avec les autorités et nos partenaires (compagnies aériennes et compagnies de bus) pour voir à quelle vitesse nous pouvons rapatrier nos clients en Belgique", ajoute Sunweb.

Plus tôt dans la journée, TUI avait déjà annoncé la suspension, jusqu’à nouvel ordre, de ses voyages à forfait. Le voyagiste Corendon avait, lui, décidé d’annuler tous ses voyages jusqu’au 31 mars.

Des mesures similaires sont prises par tous les tour-opérateurs qui demandent aussi de la patience aux voyageurs en attente d’un remboursement. Les agents de voyages n’ont bien souvent pas les fonds pour rembourser tout le monde dans le délai légal de 14 jours. L’Union professionnelle des agents de voyages (Upav) a d’ailleurs fait entendre sa voix auprès des autorités. "La Wallonie a décidé de constituer un fonds extraordinaire de crise de 100 millions d’euros pour aider les secteurs le plus touchés. Hier, l’UCM mentionnait notre secteur comme un secteur prioritaire", indique l’Upav qui réclame aussi des mesures homogènes au niveau européen.