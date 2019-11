" Un soin traditionnel pour rendre un corps dans un état de sommeil dure entre une heure et quart et une heure et demie ", confie le Namurois Alain, embaumeur depuis dix ans, qui, à l’aide de différentes techniques, assure la conservation du corps d’un défunt pour les funérailles. "Dans le cas de gros traumas, où l’on est sur de la restauration faciale, on peut aller jusqu’à vingt heures de travail."

(...)