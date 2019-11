Il est 22 h 30, vendredi. Un groupe de jeunes est installé sur les pavés glacés de la Grand-Place de Bruxelles. Un début de soirée calme avant de passer aux choses sérieuses. Avec un seul moyen de se réchauffer : "boire un max", affirme Margot, une jeune adulte qui avoue dépenser entre 150 et 200 € par mois rien que pour "se saouler".

Entre bouteilles d’alcool et bières, un baffle pour donner un peu d’ambiance et une application bibitive qui incite à boire, le but est de consommer le plus possible avant de sortir. "Pour arriver en soirée déjà sous influence, profiter plus rapidement de l’ambiance" et, surtout, "moins dépenser d’argent, lorsque les consommations sont plus chères."

(...)