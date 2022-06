Des prostituées au cœur de villes : cela ne fait plus assez paillettes. Du moins, du point de vue des autorités qui tendent à leur interdire d’exercer en rue. Conséquence : la prostitution contemporaine se joue aujourd’hui en quelques clics, à l’abri des regards. "Avant la crise sanitaire, le sexe tarifé classique avait déjà accusé le coup face au développement de la gamme des annonces internet", décrit Martine Di Marino, coordinatrice à l’ASBL Entre2Wallonie, qui apporte aux prostituées et à leurs proches une aide sur le plan médical, le plan administratif, juridique, pour le logement… "Le Covid-19 avait fait exploser la tendance à utiliser internet pour des rendez-vous. Et depuis, elle croît toujours." Pour les acteurs de terrain qui visent à protéger les travailleuses du sexe, "les prises de contact en rue, propices à l’établissement d’un rapport de confiance grâce au face-à-face physique, sont bien plus rares".

(...)