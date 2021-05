Que nos jeunes imaginent que voir du porno puisse être une éducation sexuelle ne m’étonne pas", confie Alexandra Hubin, sexologue belge reconnue - fondatrice de la SexoPositive, très suivie sur son compte Instagram. "Mais c’est une représentation très négative car on sait très bien que ce n’est pas la réalité. Tous ces jeunes le savent aussi. Mais l’on reste influencé par ce que l’on voit. Photoshoppé ou non, les photos de magazines développent toute une série de complexes. Et la pornographie a ce même effet-là. On se compare sans le vouloir !" Dans le documentaire d’Hugo Clément, un influenceur adulte assure que faire du porno lui permet d’être plus à l’aise avec son corps, sa nudité et sa sexualité. " S’exposer c’est aussi prendre énormément de risques", analyse la chroniqueuse de Vivacité, Michel Cymes (Dr Good) ou encore Femme Actuelle. " Quand on se photographie et qu’on se voit dans certaines postures, on peut mieux appréhender l’image corporelle. Mais s’exposer aux critiques peut être très dommageable. Et que dans la sexualité, c’est surtout le ressenti qui va jouer un rôle. Et non pas d’avoir une plastique parfaite. La sexualité est plus de l’ordre de l’émotionnel qu’une question d’image. "