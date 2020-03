La période actuelle est la pire pour mettre un cinéma à l'arrêt, estime-t-il

Au lendemain du lockdown décrété jeudi soir par la Première ministre Sophie Wilmès, nombreux sont les commerces qui craignent un important manque à gagner dans les prochaines semaines. Gérant de cinémas de quartier à Rixensart, Jodoigne et Stockel, Alexandre Kasim estime à plusieurs dizaines de milliers d'euros le manque à gagner dû à la fermeture de ses trois cinémas durant les trois prochaines semaines. "Mais je crains que la date du 3 avril n'ait été prise qu'à titre préventif. Je crains malheureusement que ce ne soit que le début, et qu'on doive prolonger le lockdown. C'est la pire chose qui puisse arriver."

Un lockdown qui tombe d'autant plus mal que la période de Pâques est la dernière grande période de fréquentation des cinémas. "Si on est fermés à Pâques, ce sera catastrophique. Les cinémas connaissent toujours une baisse de fréquentation entre mai et juin (NDLR : notamment en raison des examens) puis ce sont les vacances scolaires. A cela s'ajoute l'Euro (NDLR : qui risque d'être annulé)."

Autre problème : les grands producteurs de films ont décidé de postposer la sortie de leurs films. "Quand on rouvrira, il faudra encore qu'il y ait des films à montrer. Et c'est loin d'être assuré."

Alexandre Kasim dit toutefois comprendre la mesure mais aurait préféré une mesure plus conciliante. "Pour éviter les mouvements de foule, on aurait pu demander aux cinémas d'espacer les séances, histoire d'éviter que ceux qui sortent des salles ne croisent ceux qui y entrent. Quand je vois la cohue dans les magasins, on a l'effet inverse. Avec des gens qui se battent comme des chiffonniers pour un rouleau de papier toilette et qui échangent leurs microbes par la même occasion."

A terme, Alexandre Kasim craint la multiplication des faillites chez les petits indépendants. "Certains n'auront pas les reins suffisamment solides pour résister."