Marianne Diez, vétérinaire spécialiste en nutrition, nous donne ses conseils pour une alimentation idéale.

Quand on est propriétaire d’un chien ou d’un chat, il n’est pas toujours facile de faire son choix parmi la large gamme de croquettes et pâtés en tous genres dont regorgent les supermarchés et les magasins spécialisés. À côté des traditionnelles marques qui exercent un quasi-monopole depuis plusieurs décennies, de nouvelles offres surfant sur la mode du bio et du naturel offrent des promesses alléchantes mais souvent trompeuses.

Comment faire son choix dans cette multitude d’offres ?