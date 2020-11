Le nombre de cyclistes bénéficiant d'une indemnité vélo a augmenté de 4% au cours des 10 premiers mois de 2020 par rapport à la même période l'année dernière et ce malgré le creux observé au mois d'avril en raison de la crise sanitaire, indique jeudi le prestataire de services RH SD Worx dans un communiqué. Le nombre de travailleurs cyclistes n'a cessé d'augmenter ces dernières années avec à chaque fois un pic pendant les mois d'été et une baisse pendant les mois d'hiver, constate ainsi le prestataire de services RH.

L'année 2020 a donc débuté comme une "année vélo" forte, selon SD Worx. En janvier en effet, le nombre de collaborateurs qui se rendaient au travail à vélo et bénéficiaient à ce titre d'une indemnité spécifique était près de 20 pc plus élevé qu'en janvier 2019 avant d'enregistrer un net recul au mois d'avril (-16 pc par rapport à mars) en raison de la première vague de l'épidémie de coronavirus.

"Notre pays était alors en confinement et le travail à domicile était la norme. Une indemnité vélo n'est exonérée de cotisations ONSS et d'impôts que si elle s'élève à maximum 0,24 euros par kilomètre effectivement parcouru", explique Anne Godisiabois, consultante chez SD Worx.

À partir de juin, la tendance est repartie à la hausse et la croissance a été constante, les chiffres étant chaque fois plus élevés qu'en 2019, note SD Worx qui y voit là un effet possible du Covid-19.

"Lors de la première vague, nous avons dû nous limiter à des déplacements essentiels. Cela nous a amenés à réfléchir à l'utilité de nos déplacements, mais nous a aussi appris à nous déplacer de manière plus durable", poursuit Anne Godisiabois pour qui il n'est exclu "que ces bonnes habitudes revêtent désormais un caractère plus permanent".

La deuxième vague d'octobre/novembre a toutefois amorcé une nouvelle baisse des indemnités vélo étant donné que le travail à domicile est redevenu la norme, souligne SD Worx. Les travailleurs cyclistes sont cependant moins nombreux à enfourcher leur vélo durant les mois d'hiver, tempère le prestataire de services RH qui note que les distances parcourues par ces travailleurs sont plus longues.

A noter enfin, que le système, non obligatoire, rencontre le plus de succès en Flandre et à Bruxelles où environ un cinquième à un tiers des employeurs octroient une indemnité vélo. En Wallonie, il s'agit de moins d'un employeur sur dix.