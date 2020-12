C’est sous la bonne influence de Jupiter et de Saturne qui progresseront dans le signe du Verseau que vous déploierez vos ailes tout au long de cette année. Vous prendrez la mesure de vos responsabilités. Afin de vous donner un maximum de chance, vous prendrez votre temps lorsqu’il s’agira de mettre en place vos nouveaux objectifs. Vous ne vous agiterez plus inutilement comme votre nature profonde tend généralement à s’exprimer. Désormais, vous mènerez vos projets et vos actions avec rigueur, constance et détermination. Vous aurez conscience de l’importance de vos engagements, de chaque geste posé, de chaque action engagée.

Cette année aura également un petit air de déjà-vu ou vécu. En effet, Saturne s’est déjà immiscé l’année dernière dans le signe du Verseau entre le 22 mars et le 2 juillet. Souvenez-vous, sans doute avez-vous pris une décision, mis quelque chose en place, lancé un projet qui prendra en 2021 toute son importance. Sa réussite sera par ailleurs assurée grâce à la protection de Jupiter, source de succès. Parallèlement, votre Soleil natal sera encadré par Neptune et Uranus. Cette configuration qui aura sur votre signe un impact pour plusieurs années encore, doit attirer votre attention sur le fait de ne jamais agir sur un coup de tête ou sans de réelles perspectives d’avenir. Piloter à vue sera par conséquent fortement déconseillé.