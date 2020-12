C’est une bonne énergie qui vous sera apportée une grande partie de l’année par l’influence conjointe de Jupiter et Saturne. Depuis un signe en bonne harmonie avec le vôtre, vous trouverez un équilibre de vie qui vous permettra d’agir plus sereinement, à votre rythme, avec une certaine profondeur. 2021 se présentera comme un tournant important. Comme vous avez commencé à le faire l’année dernière, vous retirerez des enseignements constructifs et bénéfiques pour votre développement personnel. Vous serez en mesure de vous fixer une nouvelle ligne de conduite, des objectifs personnels que vous déciderez, orienterez selon vos besoins. Entre le 13 mai et le 27 juillet, Jupiter fera une incursion dans le signe des Poissons. Vous rechercherez davantage la reconnaissance sociale. Être perçu par les autres à votre juste valeur sera votre quête. Vous en aurez besoin pour grandir, progresser et surtout pour vous rassurer. Renforcé par ce que vous pourrez ressentir au cours du printemps, vous serez au-delà du 27 juillet mieux armé pour poursuivre votre route. Vous aurez en tête un objectif, une idée précise, un vrai projet de vie auquel vous vous tiendrez.