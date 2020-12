La bonne influence que Saturne et Jupiter ont exercée l’année dernière sur votre signe a été extrêmement porteuse. Pour la plupart d’entre vous, la crise sanitaire ne vous a pas empêché d’atteindre vos objectifs avec une certaine facilité. Vous retirerez un bilan positif de l’année écoulée. En 2021, il s’agira de maintenir votre rythme, de transformer l’essai, de démontrer qu’avec le temps vous êtes capable d’endosser les responsabilités, les engagements pris. Saturne, dissonant par rapport à votre signe, sera à l’origine d’une période de découragement. Vous tendrez à abandonner certains engagements à un moment de votre vie où la rigueur, le travail, la prise de responsabilité doivent être la norme. Jupiter, relativement ambivalent, se contentera d’acter, d’officialiser vos choix et vos décisions. Il conviendra aussi de ne pas sortir d’un cadre, d’une voie tracée. Jupiter mettra aussi l’accent sur votre vie sentimentale. Selon les prédispositions de votre thème astral de naissance, vous serez dans un questionnement qui devra forcément déboucher sur une décision, une prise d’engagement. Le milieu de l’année pourra, soit représenter une plus grande implication dans votre couple et votre vie de famille, soit une volte-face spectaculaire susceptible de mettre par terre tout ce que vous avez construit.