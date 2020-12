En poursuivant sa trajectoire dans votre signe, Uranus, dans la lignée de l’année précédente, continuera de transformer, réformer tout ce que vous estimerez nécessaire de changer, de bousculer, de remettre en question. L’élément Terre de votre signe suggère à la base un tempérament plutôt enclin à vous accrocher à vos valeurs, vos acquis. Il n’est pas évident pour vous d’envisager autre chose. Toutefois, en 2021 vous conviendrez par vous-même de la nécessité de passer à autre chose, sous peine de rester sur le quai sans être certain des horaires des prochains trains de la vie. Parallèlement à Uranus, c’est Saturne qui commencera à peser de tout son poids sur votre existence. Impression de solitude, frustration, sensation d’abandon, tendance à vous replier sur vous-même, vous feront prendre conscience de l’urgence d’envisager un réel virage à 180°.

Pour vous y aider, Jupiter. Principalement entre le 13 mai et le 27 juillet. La planète de la chance saura vous guider vers davantage d’optimisme, d’épanouissement, d’extraversion. En agissant comme un véritable électrochoc, vous commencerez à mettre en place les changements que vous déciderez. Mais attention ! Pas de façon radicale non plus. Vous procéderez à votre rythme, petit à petit, sans forcer, sans tout révolutionner en une fois.