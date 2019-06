Une pension pas comme les autres sera inaugurée officiellement ce week-end, bien qu’elle ait ouvert ses portes au début du mois de juin. Ani’Mobil est une pension pour chiens et pour chats mais aussi un centre de convalescence pour animaux. La pension peut accueillir jusqu’à dix chiens et comprend 9 box pour chats aménagés de façon à offrir la possibilité aux félins de se dépenser, de grimper et de faire leurs griffes.

"Tout le monde ne peut pas prendre congé pendant plusieurs jours pour s’occuper d’un animal malade. J’ai donc voulu proposer une solution aux propriétaires d’animaux souffrants. J’accueille par exemple des animaux diabétiques qui ont besoin de soins réguliers. La plupart des pensions refusent parce que c’est trop contraignant et je voulais proposer une alternative à l’hospitalisation de longue durée chez un vétérinaire", explique Gaëtane Walschaert, qui se trouve derrière ce concept unique en Belgique.

Pour cette passionnée d’animaux, le déclic a eu lieu il y a quelques années. Elle a décidé de changer d’orientation professionnelle et a suivi une formation d’assistante vétérinaire avant de se lancer. "Un chien de mon entourage a été gravement blessé. Ma maman s’est occupée de ses pansements tous les jours jusqu’à ce qu’il guérisse. Si elle ne l’avait pas fait, le chien aurait été euthanasié. Ça m’a donné envie de me lancer et de créer mon service de soins pour animaux."

Si vous souhaitez confier votre animal à Gaëtane, ne tardez pas trop. Il ne reste déjà presque plus de place pour le mois de juillet et le mois d’août sera probablement très vite complet également. Vous pouvez contacter Ani’Mobil à cette adresse : www.animobil.be