Il s'agit d'une véritable année record, depuis le recensement statistique des permis en 2006. La crise sanitaire et les mesures de confinement ont incontestablement poussé nombre d'amateurs à prendre ou reprendre le chemin des rivières wallonnes. L'année 2020 n'est pas encore arrivée à son terme que le nombre de permis délivrés est déjà supérieur, et de loin, aux 14 années précédentes. En effet, 81.287 permis ont été vendus du 1er janvier jusqu'au 30 novembre 2020. Sur toute l'année dernière, 62.561 permis avaient été délivrés. Cette hausse significative qui peut s'expliquer par le contexte sanitaire et économique en Belgique, qui a sans doute poussé les Belges à rester en Wallonie durant l'été et à se tourner vers des activités diverses, dont la pêche, indique mardi la Maison wallonne de la pêche dans un communiqué.

Par ailleurs, la Maison de la pêche, qui regroupe les 15 fédérations agréées de sous-bassins de Wallonie, se réjouit de constater que 48 pour cent des permis ont été vendus via internet, soit 15 pour cent de plus par rapport à 2019 et 18 pour cent par rapport à 2018. Cette augmentation est de bonne augure, car dès 2021, le site numérique des permis sera l'unique moyen d'obtenir son précieux sésame pour la pêche en Wallonie. Jusqu'à présent, les permis pouvaient en effet aussi être obtenus dans les bureaux de poste mais la convention avec bpost prend fin cette année.

Quatre types de permis sont disponibles en Wallonie: le permis "A" pour la pratique de la pêche à la ligne à partir du bord de l'eau (12,39 euros par an), le permis "B", qui permet également de pénétrer dans l'eau ou de pratiquer à bord d'une embarcation (37,18 euros), le permis "J", gratuit pour les jeunes de moins de 15 ans et le permis "T" valable pendant 14 jours consécutifs, plus précisément destiné aux touristes. Deux nouveaux types de permis devraient voir le jour ultérieurement: le permis "C" pour la pêche de nuit à la carpe et le "L" pour la pêche en barque dans le lac de la Plate Taille.

Pour acquérir les permis actuels, il faut se rendre sur le site permisdepeche.be.