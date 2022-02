On le sait, le fossé entre les jeunes et les forces de l’ordre ne cesse de s’accroître. Une tendance qui s’est encore accentuée avec la crise sanitaire, raison pour laquelle plusieurs mesures sont prises par la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden pour tenter de résorber le fossé. Afin d’objectiver la situation, la ministre procède à l’analyse des arrestations administratives des mineurs et des jeunes jusqu’à 30 ans.