Manon Dewit est de Tenneville, en province luxembourgeoise. Pierre Humbel est bruxellois. Le couple s’est installé au Panama et y travaille dans le secteur du tourisme.

Début février, naissent leurs jumeaux Jeanne et Noah.

"Nous étions les parents les plus heureux du monde. Si son frère est arrivé en très bonne santé avec un poids de 3,3 kg, Jeanne ne pesait que 2 kg mais son état a été jugé satisfaisant", témoigne Manon.

Le 9 février, Jeanne est hospitalisée pour empêcher une simple montée de jaunisse. C’est depuis que tout se complique : "Notre famille vit un véritable enfer."

À l’hôpital, le bébé qui souffre d’un épisode respiratoire est placé sous respirateur artificiel. Au total, quatre séjours en soins intensifs seront nécessaires. Le verdict complet tombe enfin : problèmes de communication interventriculaire, communication interauriculaire, sténose mitrale, et valve mitrale en parachute. Il y a trop de cloisons et de rétrécissements dans son cœur. Quatre malformations, dont trois nécessitent une intervention chirurgicale urgente, mais aucun chirurgien cardiaque sur place ne peut s’en occuper.

"Ils nous ont tout de même informés qu’il s’agit d’une course contre la montre, car son pire ennemi est le temps qui passe", décrit la maman.

L’opération n’aura donc pas lieu sur place.

Un chirurgien en Belgique est prêt à s’occuper de Jeanne. "Il confirme qu’elle aurait besoin de trois chirurgies à cœur ouvert, une en urgence, une dans les 6 mois et une autre avant l’âge de 5 ans. À partir de là, elle aurait une espérance de vie de 25 ans et serait candidate permanente à une greffe. Cependant, ce chirurgien a mentionné le risque très élevé pour elle d’un transport aérien aussi long et nous a conseillé de rechercher des options plus proches du Panama."

Jusqu’à présent, toutes les options de transport aérien proposées sont accompagnées de plusieurs escales, "ce qui en fait davantage une mission suicide".

Plus proche du Panama ? La Colombie est célèbre pour ses grands hôpitaux. Mais Bogota refuse le dossier. "Nous attendons toujours une réponse d’une clinique à Medellin ou du Mexique. Pendant ce temps, Jeanne est toujours accrochée mais son état s’aggrave et à mesure que les portes se ferment, nous devons faire face au fait qu’une solution viable est de moins en moins probable. Nous garderons espoir tant qu’il y en aura. Mais au fil des jours, nous savons que nous devrons peut-être envisager la possibilité de simplement la ramener à la maison afin qu’elle puisse être avec sa famille pour ses derniers instants, en paix, loin de l’unité de soins intensifs dans laquelle elle se trouve depuis si longtemps."

Aujourd’hui, le couple n’a plus d’autre choix que de faire appel à la générosité. Un besoin de 250 000 € est estimé. Le vol de rapatriement (avec matériel et équipe médicale) vers la Belgique coûtant, à lui seul, 180 000 €, une collecte de fonds a été lancée sur gofundme.com, intitulée "Une chance pour Jeanne - A Chance for Jeanne (www.gofund.me/8deb6794).

"Le montant destiné à couvrir les coûts du transfert en avion hospitalier équipé d’un respirateur et accompagné d’une équipe médicale, de l’opération chirurgicale et des frais d’hospitalisation."

En attendant, Jeanne continue à se battre : "Elle nous inspire chaque jour par son courage et sa volonté."

Page Facebook : Une chance pour Jeanne - A chance for Jeanne