Depuis le début de la crise sanitaire, le nombre de personnes inscrites sur des sites de rencontre ne cesse de croître. Un phénomène qui comporte des risques pour les utilisateurs puisque des personnes malintentionnées rôdent sur ces plateformes, et certaines victimes font part de leur mauvaise expérience sur les réseaux sociaux.

C’est le cas sur l’application de rencontre la plus célèbre de toutes : Tinder. Sur les réseaux sociaux, plusieurs témoignages circulent et font état de violences sexuelles. Des violences qui peuvent revêtir différentes formes, allant du harcèlement en ligne jusque, dans des cas plus dramatiques, au viol durant la rencontre dans la "vraie vie". On pense par exemple au fait de retirer son préservatif pendant l’acte, sans le consentement de la partenaire.

(...)