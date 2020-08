D’abord, pas de panique. Ne rajoutons pas au stress de la situation ambiante, une autre occasion de s’inquiéter. "On a toujours vu arriver le même problème à la rentrée après juillet et août", relativise le professeur Benny Mwenge, somnologue aux Cliniques universitaires Saint-Luc. "Un sommeil désynchronisé durant deux mois ou 5, 6 mois, ça ne change pas grand-chose et cela peut assez facilement se reprogrammer sans gros risque de déconcentration à l’école."

(...)