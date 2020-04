Depuis le confinement, des équipes de SOS Enfants enregistrent une tendance à la baisse dans les signalements de maltraitance infantile.

À Charleroi, où de coutume on reçoit une cinquantaine d’appels par mois, la chute est de 50 %. À Namur et à Liège, on est passé de 15 à 10 appels par semaine.

Cette tendance va à l’encontre des présupposés : " En contexte de forte promiscuité, le taux d’énervement intrafamilial peut être maximal. On peut craindre aussi une hausse dans la consommation d’alcool. En outre, beaucoup d’enfants placés en institution sont rentrés chez eux ", explique Virginie Plennevaux, coordinatrice de l’équipe de Charleroi. " Des cas d’inceste entre frère et sœur peuvent plus facilement survenir ", ajoute-t-elle.

(...)