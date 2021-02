Avec l’aide de Dedicated Research, Frosch, la marque à la grenouille verte, a profité du deuxième confinement pour demander l’avis des Belges sur les emballages plastiques et leur comportement face au problème de son recyclage. "La conclusion est sans appel : si nombre d’entre eux ont déjà adapté leurs habitudes de consommation, ils en attendent plus de la part des producteurs, fabricants et gouvernements."

Plusieurs grands enseignements sont à tirer de cette étude sur ce que Forsch appelle "la pandémie du plastique". " D’abord, plus de 6 Belges sur 10 sont sensibles, voire très sensibles à la question de la consommation et la gestion du plastique. D’ailleurs, beaucoup ont déjà adapté leurs comportements d’achat, et pour les consommateurs belges, c’est surtout au secteur économique d’agir pour réduire l’utilisation des plastiques. Malgré leur intérêt pour la question, les Belges avouent cependant leur méconnaissance en matière de plastiques et de leur recyclage. Enfin, ils sont très favorables à la mise en place d’un indicateur de recyclabilité (Recy-score ou Plasti-score), comme ce qui se fait déjà pour la valeur nutritionnelle des aliments (Nutri-score). "