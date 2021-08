À 17 ans, Ashley mesure 1,57 m et pèse 39 kg. Ses difficultés d’apprentissage sont importantes, elle suit l’enseignement spécial. "Elle se fait difficilement des amis. Elle se sent maigre, petite…", témoigne sa maman Mélodie Pirlet qui, à Gemmenich, cajole une famille de 5 enfants. "Quand ses troubles se sont déclarés, en 2004, les médecins n’ont pas pu mettre un nom sur sa maladie, faute de connaissances à l’époque. Ashley ne mangeait que très peu et ne prenait pas de poids. Après, elle s’est mise à se nourrir un peu plus normalement."

Il faudra que sa petite sœur naisse pour avoir le fin mot de l’histoire. Depuis ses 4 mois, Nolya souffre, elle aussi, de "trouble de l’oralité". Avec, à la clé, refus d’alimentation spontané, déplaisir, ou plutôt dégoût, à manger… À s’en étrangler, s’étouffer ou à vomir. "Il y a comme une panique sensorielle", complète Mélodie.