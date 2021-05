Depuis cinq ans, et encore plus avec le coronavirus qui a permis de redécouvrir les joies du cyclisme sur des routes vidées de leurs voitures lors du premier confinement, on observe une véritable ruée vers le vélo. Si bien qu’il faut parfois attendre plusieurs semaines avant de recevoir l’objet commandé.

Et avec les beaux jours qui devraient - du moins on l’espère ! - s’installer, le vélo électrique a la part belle : aujourd’hui, un vélo vendu sur deux serait à assistance électrique, selon Traxio.

Nécessitant moins d’efforts, ces vélos permettent de parcourir une plus longue distance qu’un vélo uniquement mû à la force des mollets, tout en étant plus confortables puisque facilitant la montée de côtes et générant moins de transpiration chez l’usager.

Ce qui pousse chaque année de nouveaux cyclistes dits classiques à échanger leur monture pour une autre fonctionnant à l’électricité. Sans toujours savoir que les vélos électriques peuvent avoir un coût parfois astronomique.

La DH a listé tous les éléments soumis à l’usure et donc régulièrement remplaçables pour fixer le coût annuel de l’utilisation d’un vélo électrique, à compter d’une utilisation quotidienne de 20 km aller-retour cinq jours par semaine : plaquettes de freins et pneus usés plus rapidement que sur un vélo classique en raison d’une vitesse de pointe plus importante, assurance vélo plus chère que celle d’un vélo sans assistance, usure normale des pièces, remplacement de la batterie, consommation d’électricité…