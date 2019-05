Parmi les escroqueries les plus répandues actuellement, les faux recouvreurs de dettes sont un véritable fléau. En 2017, le SPF Économie a enregistré 5 410 signalements concernant les escroqueries, essentiellement par téléphone. Se faire passer pour une société de recouvrement pour réclamer de l’argent est une des méthodes utilisées. Pour l’association belge des sociétés de recouvrement (ABR-BVI), cela nuit gravement à leur réputation. Pour éviter de se faire piéger, l’ABR-BVI distille quelques conseils et rappelle que le recouvrement de dettes est soumis à une réglementation très stricte. Pour Étienne van der Vaeren, président de l’ABR-BVI (Association belge des sociétés de recouvrement, chargée de contacter les débiteurs dans le cadre de recouvrement de dettes), "il est facile de contrecarrer ces agissements et de rapidement identifier une personne malhonnête".

(...)